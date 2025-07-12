Правительство КНДР устроило официальный прием в честь визита Лаврова

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Правительство КНДР дало в субботу официальный прием в честь визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее в субботу Лаврова в городе Вонсан принял председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын. До этого состоялись переговоры Лаврова с главой МИД Северной Кореи Цой Сон Хи в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел.