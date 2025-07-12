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Лавров передал лидеру КНДР приветствие Путина

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин рассчитывает на продолжение прямых контактов с лидером КНДР Ким Чен Ыном в самое ближайшее время, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ким Чен Ын принял российского министра в северокорейском городе Вонсан.

"Президент передает вам самые горячие приветы, подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты, и очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время", - сказал Лавров в начале встречи.

В свою очередь Ким Чен Ын сказал, что пригласил Лаврова посетить именно Вонсан, чтобы тот "мог немного отдохнуть", так как "в последнее время проводит очень активную внешнеполитическую деятельность", и подчеркнул, что российский министр является "первым иностранным гостем" в Вонсане.

Лавров ответил, что "первым" был посол РФ в КНДР Александр Мацегора, который "такую рекламу сделал, что он не мог устоять от этого предложения".

"Этот визит является очень важным моментом в развитие сотрудничества нашего в разных сферах", - сказал председатель Государственных дел КНДР.

КНДР Ким Чен Ын МИД РФ Сергей Лавров Владимир Путин
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