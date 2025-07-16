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Что произошло за день: среда, 16 июля

Депутат Думы объяснил, будет ли наказуемым использование VPN, Трамп заявил о поставках ЗРК Patriot Киеву из Германии, Финляндия запретила россиянам сделки с недвижимостью

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В крушении вертолета Ми-8 в Хабаровском крае никто не выжил. Тела пятерых погибших обнаружены.

- Использование VPN не повлечет ответственности, заявил депутат Антон Горелкин, комментируя соответствующие поправки. Но если VPN-сервис применялся при совершении преступления, то его будут рассматривать как серьезное отягчающее обстоятельство. Штраф предусмотрен за целенаправленный поиск в интернете экстремистских материалов, уточнил в свою очередь парламентарий Эрнест Валеев.

- Дональд Трамп заявил, что зенитные ракетные комплексы Patriot уже поставляются Киеву Германией. В Минобороны Германии не смогли подтвердить информацию о поставках дополнительных ЗРК. Между тем Италия, по информации газеты La Stampa, не намерена закупать у США вооружения для поставок на Украину, но при этом продолжит оказывать военную помощь Киеву. В Кремле внимательно следят за ситуацией с поставками Западом оружия Украине.

- Взрыв газа произошел в жилом доме в Новосибирской области. Под завалами нашли тело погибшего мужчины. Кроме того, еще одна женщина получила травмы. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- Финляндия запретила россиянам и белорусам сделки с недвижимостью. Закон позволяет оборонному ведомству блокировать сделки с недвижимостью для граждан и организаций государств, которые "могут представлять угрозу безопасности Финляндии".

- Никол Пашинян назвал "наиболее вероятной" возможность выхода Армении из ОДКБ. По его словам, скорее республика выйдет из организации, нежели разморозит свое участие. Он также заверил, что Армения не ищет конфликтов с Россией, а отношения стран находятся на этапе трансформации и должны стать лучше.

- Израильские военные нанесли удары по сирийскому городу Даръа. Министр обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары, пока сирийская армия не покинет провинцию Эс-Сувайда на юге страны (основной город друзов - этноконфессиональной группы арабов - в Сирии). В МВД Сирии заявили, что договорились о прекращении боев с друзами в Эс-Сувайде.

- Бойца ММА в ночь на среду ранили в Махачкале из травматического оружия. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной конфликта стал долг пострадавшего.

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