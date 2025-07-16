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Финляндия запретила россиянам и белорусам сделки с недвижимостью

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Финляндии вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для граждан России и Белоруссии, сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен.

"Это важная реформа, которую слишком долго откладывали", - написал Хяккянен в соцсети X.

"Я очень рад, что этот закон наконец-то принят и вступил в силу. Он направлен на укрепление безопасности Финляндии", - отметил министр.

Ранее законопроект, позволяющий оборонному ведомству блокировать сделки с недвижимостью для граждан и организаций государств, которые "могут представлять угрозу безопасности Финляндии", одобрил финский парламент.

Финляндия Антти Хяккянен Минобороны
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