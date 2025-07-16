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Сирийские власти заявили, что договорились прекратить бои с друзами в Эс-Сувайде

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В МВД Сирии заявили о достижении соглашения о прекращении огня между правительственными силами и формированиями друзов в сирийской провинции Эс-Сувайда, сообщает в среду телеканал "Аль-Джазира".

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"Было достигнуто соглашение о немедленном прекращении всех военных операций", - сообщает телеканал со ссылкой на МВД.

По данным сирийского министерства, в Сирии начнет работу специальный комитет, в который войдут представители властей и религиозные лидеры, для наблюдения за выполнением условий соглашения.

В сообщении отмечается, что стороны берут на себя обязательство деэскалировать ситуацию в провинции.

О достижении соглашения также заявил один из духовных лидеров друзов шейх Юсеф Джарбу.

Другой лидер общины друзов Хикмат Аль-Хиджри отрицает достижение соглашения.

"У нас нет соглашения, переговоров, нет обязательств с сирийскими властями", - заявил он.

По словам Аль-Хиджри, бои будут продолжаться до тех пор, пока вся территория Эс-Сувайды не будет "освобождена".

14 июля в Эс-Сувейде в столкновениях правительственных сил с друзами погибли по меньшей мере 34 человека. Позже израильский премьер Биньямин Нетаньяху напомнил об "обязательствах Израиля по сохранению приграничной демилитаризованной зоны на юго-западе Сирии и защите местного друзского населения".

В среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по зданию генштаба ВС Сирии и президентскому дворцу в Дамаске.

Друзы - этноконфессиональная группа арабов в Ливане, Сирии, Иордании и Израиле, они исповедуют свою особую религию (таухид).

ЦАХАЛ Дамаск Израиль Эс-Сувайда Сирия
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