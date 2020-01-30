Адвокат украинских моряков назвал "процессуальным крючком" приостановку их дела РФ

Николай Полозов счел такое решение следствие неприемлемым, он будет добиваться прекращения дела

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Расследование уголовного дела задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года украинских моряков приостановлено в связи с невозможностью их приезда в Россию, сообщил "Интерфаксу" в четверг адвокат обвиняемых Николай Полозов; он назвал такое решение следствия "процессуальным крючком" и заявил, что будет добиваться прекращения дела.

"Расследование приостановлено по основаниям п. 3 ч.1 статьи 208 УПК РФ, в которой отмечается, что местонахождение обвиняемого известно, но его участие в следственных действиях не представляется возможным", - сказал он.

Полозов отметил, что согласно постановлению следователя, с которым он ознакомился, моряки находятся на Украине, однако им не рекомендован выезд в РФ. Решение следствия о приостановлении дела, защитник назвал "процессуальным крючком".

"Подобное решение следствия неприемлемо. Это такой процессуальный крючок, когда дело может быть возобновлено в любой момент и моряки объявлены в розыск, так как они остаются в статусе обвиняемых. Мы будем прорабатывать линию защиты с целью добиться прекращения дела", - сказал адвокат.

Также Полозов сообщил, что постановление следователя о приостановлении расследования в ближайшее время будет обжаловано в Генпрокуратуре, а при необходимости и в суде.

О приостановке следствия по делу украинских моряков Полозов сообщил 27 января.

Дело украинских моряков

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, вместе с их экипажами. Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября 2019 года украинские корабли в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, 18 ноября были переданы украинской стороне.