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Иноагентами признаны журналистка Виктория Ивлева и адвокат Николай Полозов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов проект проект "Лаборатория университетской прозрачности" и четырех граждан.

Иноагентами признаны журналистка Виктория Ивлева-Йорк, адвокат Николай Полозов, Ислам Белокиев и Гасан Узаров (Хасан Халитов). По данным ведомства, все четверо сейчас живут за границей.

Всем четверым Минюст вменяет распространение фейков о решениях и политике российских властей, фейков, направленных на формирование негативного образа российской армии.

"В.М. Ивлева-Йорк призывала оказывать финансовую поддержку Вооруженным Силам Украины, выступала против специальной военной операции на Украине", - сказано в пресс-релизе. Также она участвовала в создании и распространении контента иноагентов, следует из сообщения.

Белокиев, по данным Минюста, "принимал участие в антироссийских акциях за рубежом, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов". Проживает за пределами Российской Федерации.

Полозову вменили призывы к поддержке ВСУ, "а также террористических организаций". Кроме того, он "является представителем организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной" в России.

Узаров, по сведениям министерства, выступал против СВО.

"Проект "Лаборатория университетской прозрачности" принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Сотрудничал с лицами, включенными в реестр иностранных агентов. Создателями проекта являются организации, включенные в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Координатор проекта проживает за пределами Российской Федерации", - сообщил Минюст.

Минюст Николай Полозов Виктория Ивлева Ислам Белокиев Гасан Узаров
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