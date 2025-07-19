Массированная атака БПЛА отражена ночью в Ростовской области, есть пострадавшая

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников на регион в ночь на субботу, пострадал мирный житель.

"Ночью военные отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале утром в субботу.

По его словам, на станции Лихая из-за обрыва линии электропередачи обесточены грузовой и пассажирский составы, организованно реверсивное движение поездов, имеется задержка в расписании.

Создан оперативный штаб, специалисты приступили к обезвреживанию обломков БПЛА, добавил Слюсарь.

"Получившая ранения женщина, сотрудник железной дороги, в состоянии средней тяжести доставлена в ЦГБ Каменска-Шахтинского", - написал Слюсарь.

Врио губернатора также сообщил, что в Каменске и Каменском районе из-за падения обломков загорелись частные дома и хозпостройки. Пожар был потушен.

Спасатели продолжают тушение ландшафтных пожаров в мкр. Лиховском, а также в районе поселков Волченского и Светлого, добавил Слюсарь.