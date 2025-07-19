Поиск

Массированная атака БПЛА отражена ночью в Ростовской области, есть пострадавшая

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников на регион в ночь на субботу, пострадал мирный житель.

"Ночью военные отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале утром в субботу.

В РоссииДвижение поездов приостановлено в Ростовской области после падения обломков БПЛАЧитать подробнее

По его словам, на станции Лихая из-за обрыва линии электропередачи обесточены грузовой и пассажирский составы, организованно реверсивное движение поездов, имеется задержка в расписании.

Создан оперативный штаб, специалисты приступили к обезвреживанию обломков БПЛА, добавил Слюсарь.

"Получившая ранения женщина, сотрудник железной дороги, в состоянии средней тяжести доставлена в ЦГБ Каменска-Шахтинского", - написал Слюсарь.

В РоссииДроны атакуют Ростовскую область, повреждена высоковольтная линия, есть раненыйЧитать подробнее

Врио губернатора также сообщил, что в Каменске и Каменском районе из-за падения обломков загорелись частные дома и хозпостройки. Пожар был потушен.

Спасатели продолжают тушение ландшафтных пожаров в мкр. Лиховском, а также в районе поселков Волченского и Светлого, добавил Слюсарь.

Ростовскую область БПЛА электроснабжение пожар пострадавшая
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оператор железнодорожных перевозок сообщил о задержке 12 поездов в Крым и из Крыма

На перегоне Лихая-Замчалово в Ростовской области открыто движение поездов

Число рейсов Turkish Airlines в РФ может сократиться из-за нарушений прав пассажиров

Число рейсов Turkish Airlines в РФ может сократиться из-за нарушений прав пассажиров

Российские военные уничтожили за ночь 71 беспилотник ВСУ

Движение поездов приостановлено в Ростовской области после падения обломков БПЛА

Определять потолок цен на российскую нефть будет Еврокомиссия

Определять потолок цен на российскую нефть будет Еврокомиссия

Евросоюз запретил любые транзакции, связанные с "Северными потоками"

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 87 беспилотников ВСУ

Мишустин распорядился о прекращении действия соглашения о ВТС с Германией

Что произошло за день: пятница, 18 июля

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2302 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6771 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });