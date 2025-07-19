Девять частных домов пострадали в результате атаки БПЛА в Ростовской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Девять частных домов, автомобили и хозпостройки пострадали в результате атаки беспилотников ночью в субботу в Каменске Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"В Каменске повреждения получили 9 частных домов, пять автомобилей, хозпостройки. По адресам пострадавших домов муниципалитет ввел режим ЧС. Продолжается подомовой обход, чтобы уточнить степень повреждений. Работает специальная комиссия. При необходимости муниципалитет готов предоставить людям временное жилье", - написал он в своем телеграм-канале.

Слюсарь добавил, что нарушенное в результате атаки электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах.

"Штатное электроснабжение восстановлено полностью. Бригады энергетиков остаются в готовности. Ночью энергетики восстановили снабжение для всех 5 населенных пунктов", - написал он.

Ранее врио губернатора Ростовской области сообщал, что ночью в субботу была отражена массированная атака беспилотников на регион, уничтожены БПЛА в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.

По его словам, в Каменске и Каменском районе из-за падения обломков загорелись частные дома и хозпостройки. Пожар был потушен.

Он отмечал также, что на железнодорожной станции Лихая из-за обрыва линии электропередачи были обесточены грузовой и пассажирский составы. Ранения получила женщина, сотрудник железной дороги, которая в состоянии средней тяжести доставлена в ЦГБ Каменска-Шахтинского.