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Дроны атакуют Ростовскую область, повреждена высоковольтная линия, есть раненый

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки украинских беспилотников на регион.

"Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку врага, - написал Слюсарь в своем-телеграм канале в субботу.

В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии. В зоне отключения пять населенных пунктов, где живут около 2 тыс. человек, заявил Слюсарь.

По его словам, вследствие падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского загорелись несколько частных домов и, предварительно, пострадал один человек.

В Донецке упавшие обломки беспилотника вызвали ландшафтный пожар, добавил врио главы региона.

Ростовская область БПЛА высоковольтная линия пострадавший
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