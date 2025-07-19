Дроны атакуют Ростовскую область, повреждена высоковольтная линия, есть раненый

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки украинских беспилотников на регион.

"Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку врага, - написал Слюсарь в своем-телеграм канале в субботу.

В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии. В зоне отключения пять населенных пунктов, где живут около 2 тыс. человек, заявил Слюсарь.

По его словам, вследствие падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского загорелись несколько частных домов и, предварительно, пострадал один человек.

В Донецке упавшие обломки беспилотника вызвали ландшафтный пожар, добавил врио главы региона.