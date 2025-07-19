Число жертв крушения катера во Вьетнаме достигло 27

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Не менее 27 человек погибли после того, как туристический катер попал в грозу и перевернулся у восточного побережья Вьетнама в бухте Халонг, сообщает в субботу Reuters.

Ранее сообщалось о гибели 18 человек.

Всего на борту находились 48 пассажиров и пять членов экипажа. Экстренные службы спасли из воды 11 человек.

Еще 15 человек числятся пропавшими без вести. О национальности туристов пока не сообщается.

На борту находились в том числе 20 детей из вьетнамской столицы Ханоя. Катастрофа произошла во время экскурсионной прогулки в популярной у туристов бухте Халонг: катер перевернулся из-за сильного ветра.

В данный момент на регион надвигается шторм "Вифа". Метеорологи прогнозируют, что он затронет северный Вьетнам, в том числе бухту Халонг, на следующей неделе.

Ухудшение погодных условий уже сказалось на воздушном движении. Международный аэропорт Нойбай, расположенный у Ханоя, перенаправил девять прибывающих рейсов в другие аэропорты, задержал вылет еще трех самолетов.