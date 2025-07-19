У побережья Вьетнама 18 человек погибли при ЧП на катере во время грозы

Погибли пять человек

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Не менее 18 человек погибли, когда катер, перевозивший туристов, попал в грозу и перевернулся у восточного побережья Вьетнама в бухте Халонг, передает Associated Press.

Всего на борту находились 48 пассажиров и пять членов экипажа. Спасатели достали из воды 12 человек и тела 18 погибших. Еще 23 человека числятся пропавшими без вести.

На борту находились в том числе 20 детей из Ханоя. Катастрофа произошла во время экскурсионной прогулки: катер перевернулся из-за сильного ветра.

В данный момент на регион надвигается шторм "Вифа". Метеорологи прогнозируют, что он затронет северный Вьетнам, в том числе буту Халонг, на следующей неделе.