Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Украина предложила РФ провести новый раунд переговоров на следующей неделе, подтвердил источник в российской переговорной группе.

Ранее о том, что от Киева поступило такое предложение, сообщили СМИ со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

В 2025 году прямые переговоры между РФ и Украиной состоялись 16 мая и 2 июня в Стамбуле. По итогам первого раунда были достигнуты договоренности каждой из сторон представить свое видение возможного прекращения огня, а также об обмене пленными по формуле "1000 на 1000", который состоялся 23-25 мая. В ходе второго раунда переговоров стороны достигли договоренности по гуманитарным вопросам. Она включала передачу Киеву тел погибших военнослужащих, а также репатриацию тяжелораненых и больных, обмен пленными в возрасте до 25 лет.