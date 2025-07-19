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Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Украина предложила РФ провести новый раунд переговоров на следующей неделе, подтвердил источник в российской переговорной группе.

Ранее о том, что от Киева поступило такое предложение, сообщили СМИ со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

В 2025 году прямые переговоры между РФ и Украиной состоялись 16 мая и 2 июня в Стамбуле. По итогам первого раунда были достигнуты договоренности каждой из сторон представить свое видение возможного прекращения огня, а также об обмене пленными по формуле "1000 на 1000", который состоялся 23-25 мая. В ходе второго раунда переговоров стороны достигли договоренности по гуманитарным вопросам. Она включала передачу Киеву тел погибших военнослужащих, а также репатриацию тяжелораненых и больных, обмен пленными в возрасте до 25 лет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Украина РФ Владимир Зеленский
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