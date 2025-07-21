Переговоры РФ и Украины могут пройти в Стамбуле в среду или четверг

Об этом сообщило издание Independent Turkce со ссылкой на источники

Фото:: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российская и украинская делегации могут встретиться на этой неделе в Стамбуле, сообщает в понедельник издание Independent Turkce со ссылкой на источники.

"Переговоры могут состояться в среду или четверг", - говорится в сообщении.

Ранее в российской переговорной группе подтвердили, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на этой неделе.

В 2025 году прямые переговоры между РФ и Украиной состоялись 16 мая и 2 июня в Стамбуле.