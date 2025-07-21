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"Уральские авиалинии" в августе начнут полеты из Екатеринбурга в Геленджик

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - "Уральские авиалинии" с 5 августа начинают выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Геленджик, сообщил телеграм-канал компании.

Полеты будут осуществляться в период летней навигации по вторникам, средам и субботам.

Как сообщалось, "Уральские авиалинии" с 24 июля запускают рейсы в Геленджик из Москвы. Авиакомпания рассматривает возможность расширения полетной программы по этому направлению и из других городов России.

6 августа регулярные перелеты по маршруту Екатеринбург-Геленджик также открывает авиакомпания Red Wings.

Аэропорт Геленджика возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. 18 июля он принял первый перерыва рейс, его выполнял "Аэрофлот" из Москвы. По решению Росавиации авиакомпании смогут летать в Геленджик только с 8:30 до 20:00 мск.

Геленджик и ряд других аэропортов юга и центральной части России в феврале 2022 года были закрыты из соображений безопасности. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Закрытыми остаются авиатерминалы в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Липецке.

Аэрофлот Геленджик Екатеринбург Уральские авиалинии Red Wings
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