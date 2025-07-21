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Red Wings в августе откроет полеты в Геленджик из Казани и Екатеринбурга

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings 6 августа открывает регулярные перелеты по маршруту Казань-Геленджик, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю - по средам.

С 8 августа авиакомпания открывает полеты на этот курорт из Екатеринбурга, они будут осуществляться два раза в неделю - по понедельникам и средам.

В сообщении отмечается, за первое полугодие 2025 года Red Wings увеличила пассажиропоток на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, перевезла более 1,2 млн пассажиров. С начала года авиакомпания запустила 18 новых направлений.

Как сообщалось, аэропорт Геленджика в минувшую пятницу возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. По решению Росавиации, авиакомпании смогут летать в Геленджик только с 8:30 до 20:00 по московскому времени.

Сейчас ежедневные перелеты из Москвы в Геленджик выполняет авиакомпания "Аэрофлот", в августе он увеличит количество рейсов по этому направлению до трех в сутки. "Уральские авиалинии" с 24 июля запустят перелеты в Геленджик из Москвы. С августа S7 запускает регулярные рейсы на курорт из Москвы и Новосибирска, а Smartavia - из Санкт-Петербурга.

Геленджик и ряд других аэропортов юга и центральной части РФ в феврале 2022 года были закрыты из соображений безопасности. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Закрытыми остаются авиатерминалы в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Липецке.

Red Wing входит в число крупнейших авиакомпаний РФ, базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.

Red Wings Геленджик Екатеринбург Казань
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