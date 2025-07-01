Кольская АЭС-2 будет состоять из четырех энергоблоков по 600 МВт

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Кольская АЭС-2 (КАЭС-2, Мурманская область) будет располагать четырьмя энергоблоками ВВЭР-600, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев журналистам.

"Мы пришли к консенсусу с министерством энергетики о том, что на Кольской АЭС, начиная с 2035 года и в течение десяти лет примерно, должно быть построено четыре новых блока мощностью 600 Мвт (каждый - ИФ)", - сообщил Лихачев по итогам рабочей поездки на КАЭС.

Согласно принятой в конце 2024 года генеральной схеме размещения объектов энергетики РФ до 2042 года, для КАЭС-2 планировалось построить три энергоблока.

Глава "Росатома" напомнил, что в прошлом именно на КАЭС был апробирован энергоблок ВВЭР-440, "на котором вся Восточная Европа сейчас держится".

"Отсюда, в нашем понимании, в 2035 году пойдет водо-водяная технология со спектральным регулированием мощностью 600 МВт. Это очень востребованная мощность - 600 МВт, и она, на мой взгляд, как раз именно в экспортных проектах получит не меньшую популярность, чем наши "гигаватники", чем реакторы-миллионники", - сказал Лихачев.

По его словам, энергоблоки ВВЭР-600 со спектральным регулированием имеют важную возможность "достигать очень большую маневренность, эффективное регулирование мощности и себестоимости электроэнергии".

Необходимость строительства КАЭС-2 продиктована реализацией в Мурманской области крупных промышленных инвестиционных проектов компаний "НОВАТЭК", "Норникель" и непосредственно "Росатом" и, соответственно, приростом потребления электроэнергии в регионе. Этим обусловлена также необходимость продления сроков эксплуатации действующих энергоблоков Кольской АЭС.

"Поэтому принимаем решение о продлении до 60 лет минимум времени использования, эксплуатации наших действующих ВВЭР-440 (...) Эти реакторы могут зайти за горизонт эксплуатации даже 2050 года, но этот вопрос мы будем решать совместно, конечно, с регулятором - Ростехнадзором", - сказал Лихачев.

Он подчеркнул, что "такой потенциал" видят как "Росатом", так и "Курчатовский институт".

В марте текущего года на полях международного арктического форума Лихачев сообщал журналистам, что "Росатом" намерен в начале 2030-х годов ввести в эксплуатацию КАЭС-2.

"Мы уже в начале 2030-х годов здесь планируем новые дополнительные мощности ввести, как, впрочем, вести работу по управлению работой действующей Кольской АЭС", - сказал Лихачев на полях форума "Арктика - территория диалога" в Мурманске.

Ранее директор Кольской АЭС Василий Омельчук сообщал, что активная фаза строительства Кольской АЭС-2 начнется в 2028 году.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием на Кольском полуострове, поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии, вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.