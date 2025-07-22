Обязанности главы Верховного суда РФ будет исполнять зампред ВС Юрий Иваненко

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Исполнять обязанности председателя Верховного суда РФ после смерти Ирины Подносовой будет зампред высшей судебной инстанции Юрий Иваненко.

"Постановлением президиума Верховного суда Российской Федерации от 22 июля 2025 года исполнение обязанностей председателя Верховного суда Российской Федерации возложено на Иваненко Юрия Григорьевича, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации - председателя судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации", - сообщили во вторник в суде.

Председатель суда Ирина Подносова скончалась на 72-м году жизни после продолжительной онкоболезни. Верховный суд она возглавила в апреле 2024 года после кончины ее предшественника Вячеслава Лебедева.

Соболезнования родным и близким Подносовой выразили генеральный прокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, руководство, судейский корпус, аппарат Московского городского суда, руководство и коллектив Судебного департамента РФ, председатель Совета судей России Виктор Момотов, президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина.

"Биография Ирины Леонидовны - это пример жизненного пути, наполненного высокими принципами, профессионализмом и преданностью своему делу. (...) Ирина Леонидовна стала первой женщиной на этой должности в истории судебной системы и на протяжении всей жизни проявляла все свои лучшие профессиональные и человеческие качества. Вне всякого сомнения, она оставила яркий след в истории судебной системы", - подчеркнул Момотов.