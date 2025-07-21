"Аэрофлот" отменил несколько рейсов в понедельник между Москвой и Минском

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов в сообщении между Москвой и Минском в понедельник 21 июля, судя по расписанию на сайте Национального аэропорта "Минск".

Отменены рейсы с прибытием в Минск в 13:45, 17:50 и 21:55.

Отменены обратные рейсы в московский аэропорт "Шереметьево", которые должны были состоятся в 14:45, 18:50 и 22:55.

Ряд других рейсов на маршруте, как свидетельствует онлайн-табло белорусского аэропорта, имеют статус "задерживается".

"Аэрофлот" отменяет полеты между Москвой и Минском с воскресенья.

Как сообщает "Аэрофлот" в соцсетях, компания вынуждено корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов, в ограничениями использования воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево".