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На Волге десяток теплоходов изменили маршруты из-за закрытия Городецкого гидроузла

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В связи с закрытием Городецкого гидроузла на Волге в Нижегородской области туроператоры готовят новые маршруты для теплоходов, сообщил глава регионального Министерства туризма и промыслов Сергей Яковлев.

"Среди предложенных вариантов - пересадка на другие суда, изменение маршрута и доставка пассажиров наземным и водным транспортом до пунктов назначения", - говорится в сообщении.

По данным регионального Минтуризма, сегодня, 22 июля через шлюзы планировали пройти десять судов круизного и прогулочного флота.

"Некоторые суда уже изменили направление своего движения, часть туристов направляется до места назначения наземным транспортом. Для всех желающих будут организованы экскурсии по достопримечательностям региона. Все необходимые службы отрасли туризма региона функционируют в режиме повышенной готовности", - заверяет министерство.

Компания "Водолет" сообщает, что в связи с остановкой движения судов через шлюзы Городецкого гидроузла вынуждена отменить рейс Нижний Новгород - Ярославль с остановками в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме, запланированный на 25 июля, а также обратный рейс Ярославль - Нижний Новгород с теми же остановками, запланированный на 27 июля.

Об изменениях по дальнейшим рейсам пассажиров известят в зависимости от информации о работе шлюзов, при отмене рейсов пассажирам будут возвращены деньги за билеты.

Рейсы судов "Валдай 45Р" и "Метеор 120Р" с прохождением шлюзов Городецкого гидроузла на 22 июля запланированы не были.

Ранее 22 июля круизный оператор "Водоходъ" изменил расписание теплоходов, маршруты которых 22-23 июля проходили через шлюзы Городецкого гидроузла. 22 июля три теплохода не смогли пройти шлюзование и вернулись к причалам Нижнего Новгорода и Городца. Участникам этих круизов будут предлагаться альтернативные маршруты и варианты пересадок на другие теплоходы компании.

Минтуризма Волга Водоходъ Водолет Нижегородская область Сергей Яковлев Городецкий гидроузел
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