Пашинян посетит Россию 24 июля

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Россию с рабочим визитом 24 июля, сообщил "Интерфаксу" источник в армянском правительстве.

"В четверг запланирован визит в Россию", - сказал собеседник агентства.

Ожидается, что 24-25 июля Пашинян примет участие в конференции на Алтае, посвященной вопросам экологии и природоохраны.

С 18 по 23 июля включительно премьер-министр находится в отпуске.

В октябре 2026 года в Армении пройдет конференция по биоразнообразию COP-17.