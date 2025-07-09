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Пашинян и Алиев встретятся в Абу-Даби 10 июля

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретятся в Абу-Даби 10 июля в рамках мирного процесса, сообщила в соцсети пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян.

Она также сообщила, что Пашинян отправится с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты в среду, 9 июля.

"Сегодня в Абу-Даби запланирована встреча премьер-министра Армении с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном", - отметила Багдасарян

Азербайджанское государственное информационное агентство "АзерТАДЖ" также сообщило о встрече.

"В рамках продолжающегося мирного процесса между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения 10 июля в городе Абу-Даби (ОАЭ) пройдет двусторонняя встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - сказано в сообщении.

пч

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Абу-Даби Азербайджан Ильхам Алиев Никол Пашинян Армения
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