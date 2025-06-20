Премьер Армении Пашинян прибыл в Турцию с первым в истории рабочим визитом

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу прибыл в Турцию, это первый рабочий визит главы республики в эту страну.

"В международном аэропорту Стамбула премьер-министра Армении встретил заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи", - написала пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян в соцсети.

Она сообщила, что Пашинян в Стамбуле встретится с представителями местной армянской общины.

"Вечером премьер-министр Пашинян встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - отметила Багдасарян.

В пресс-службе правительства Армении сообщили, что в составе возглавляемой Пашиняном делегации в Стамбул прибыли глава МИД Арарат Мирзоян, замминистра иностранных дел Ваан Костанян, спецпредставитель Армении по нормализации отношений с Турцией, вице-спикер парламента Рубен Рубинян.

Пашинян отправился в Турцию по приглашению президента страны.

Ранее Пашинян посещал Турцию в июне 2023 года для участия в церемонии инаугурации Эрдогана.

В начале июня 2025 года Пашинян и Эрдоган по телефону обсудили отношения между двумя странами и региональную проблематику, договорились продолжить диалог.

В марте Пашинян заявил турецким СМИ, что международное признание геноцида армян в Османской Турции в 1915 году не входит во внешнеполитические приоритеты Армении.

"Наша официальная позиция в том, что международное признание геноцида армян сегодня не входит во внешнеполитические приоритеты Армении. Когда произошла эта большая трагедия, не было республики, а сегодня Республика Армения есть. И она имеет возможность обеспечить безопасность и благосостояние своего народа, но для этого необходимы определенные условия. Мы должны думать о региональном мире и это урок, который мы должны извлечь из истории", - заявил Пашинян.

Турция не признает геноцид армян.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. С 2022 года Ереван и Анкара на уровне спецпредставителей ведут переговоры по открытию границы для граждан третьих стран и нормализации отношений.

Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений состоялась в Москве 14 января 2022 года. 1 июля 2022 года спецпредставители Рубен Рубинян и Сердар Кылыч на встрече в Вене договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения сухопутной армяно-турецкой границы для граждан третьих государств и начать прямые авиагрузоперевозки между Арменией и Турцией.