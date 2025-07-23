Российская делегация вылетела в Турцию для переговоров по Украине

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры с украинской стороной, сообщили "Интерфаксу" в среду в авиационных службах.

"Самолет российской делегации вылетел из Москвы в Турцию", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду источники в Стамбуле и Москве, знакомые с подготовкой переговоров, сообщили "Интерфаксу", что они запланированы на вечер 23 июля в Стамбуле.

Турецкое информационное агентство Anka haber в свою очередь сообщило, что начало третьего раунда переговоров России и Украины планируется на 19:00 во дворце Чираган в Стамбуле.

Состав российской делегации на переговорах с Украиной был утвержден 14 мая 2025 года распоряжением президента: ее возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который уже руководил группой российских переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

В состав делегации вошли также замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Для переговоров также была утверждена группа экспертов: первый замначальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

Первый раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 16 мая этого года, второй - 2 июня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам во вторник, что на очередном раунде российско-украинских переговоров планируется обсуждение проектов меморандумов обеих сторон по урегулированию.

"Тема переговоров достаточно сложная, помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда", - добавил Песков.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в ходе третьего раунда будет начата подготовка его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, Песков заявил: "Сначала предстоит много поработать перед тем, как уже в предметном плане говорить о возможности каких-то встреч на высоком и высшем уровне".