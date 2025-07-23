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Переговоры по Украине в Стамбуле запланированы на вечер среды

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Переговоры по урегулированию на Украине запланированы на вечер 23 июля в Стамбуле, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с их подготовкой.

"Переговоры по Украине запланированы на вечер среды", - сказали "Интерфаксу" источники в Стамбуле и Москве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам во вторник, что в ходе очередного раунда российско-украинских переговоров планируется обсуждение проектов меморандумов обеих сторон по урегулированию.

В РоссииСостав российской делегации на переговорах в Стамбуле не изменилсяЧитать подробнее

"Тема переговоров достаточно сложная, помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда", - добавил Песков.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в ходе третьего раунда будет начата подготовка его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, Песков заявил: "Сначала предстоит много поработать перед тем, как уже в предметном плане говорить о возможности каких-то встреч на высоком и высшем уровне".

Турецкое информационное агентство Anka haber в свою очередь также сообщает, что очередной раунд переговоров России и Украины стартует вечером в Стамбуле. "Третий раунд переговоров запланирован сегодня во дворце Чираган в 19:00", - говорится в сообщении агентства.

РФ Украина Стамбул
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