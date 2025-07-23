Состав российской делегации на переговорах в Стамбуле не изменился

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Состав российской делегации на переговорах по Украине остался неизменным, сообщил "Интерфаксу" информированный российский источник.

Так он отреагировал на сообщения СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский увеличил состав переговорной группы с 12 до 14 человек.

"В составе российской команды на переговорах по Украине по-прежнему четыре основных члена делегации и четыре эксперта", - сказал собеседник агентства.

Ранее два источника "Интерфакса", знакомых с ходом подготовки к переговорам по Украине, сообщили, что они, как ожидается, состоятся 23 июля в Стамбуле.