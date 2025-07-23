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Песков анонсировал обсуждение в Стамбуле проектов меморандумов и дальнейших обменов

Он подтвердил, что российская делегация вылетела в Турцию

Песков анонсировал обсуждение в Стамбуле проектов меморандумов и дальнейших обменов
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российская делегация вылетела в Стамбул, где в среду вечером состоится третий раунд переговоров России и Украины, будут обсуждаться проекты меморандума и обмены, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно наша делегация отправилась в Стамбул и действительно сегодня на вечер там запланированы переговоры, это будет третий раунд российско-украинских прямых переговоров", - рассказал он.

По его словам, там "будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда, и также (планируется - ИФ) разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов".

"При необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы, - добавил он. - Такие решения будут принимать главы делегаций. Коллега Мединский возглавляет нашу делегацию, у нас изменений в составе нет, тот же состав".

Ранее о том, что в Стамбул российская делегация поедет в прежнем составе, говорил источник "Интерфакса".

У Пескова спросили, каких результатов ожидает российская сторона от нового раунда переговоров.

"Пока, естественно, об этом говорить вряд ли возможно. Нужно посмотреть, естественно, никто легкой дороги не ожидает. Естественно, это будет очень сложный разговор. Проекты (меморандумов - ИФ) диаметрально противоположны", - сказал Песков.

Он также прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская сторона намерена обсудить с российской подготовку встречи лидеров двух стран.

"Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов, это и есть подготовка встречи. В этом плане - да. Но без того, как проделать всю эту сложную работу, уже предметно назначать встречу вряд ли целесообразно. Иначе на высшем уровне придется выполнять вот эту черновую очень сложную и очень емкую работу", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Стамбул Владимир Зеленский Украина Владимир Мединский
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