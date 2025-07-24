Путин участвует в прощании с председателем Верховного суда РФ Подносовой

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой.

Глава государства прибыл в траурный зал Центральной клинической больницы в Москве.

Путин выразил соболезнования родным и близким Подносовой.

Подносова ушла из жизни на 72-м году жизни. Она возглавила Верховный суд в апреле 2024 года после смерти Вячеслава Лебедева, занимавшего пост председателя ВС с конца 1991 года.