В Таиланде заявили о гибели 11 мирных жителей в результате конфликта с Камбоджей
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Таиланда сообщило, что 11 мирных жителей стали жертвами пограничных перестрелок с Камбоджей, сообщает в четверг телеканал CNN.
Министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тхепсутин осудил атаку Камбоджи на больницу, отметив, что подобные действия можно считать военным преступлением, сообщают европейские СМИ.
Ранее в четверг сообщалось, что на границе между двумя странами начались боестолкновения. По данным МИД Таиланда, Камбоджа обстреляла из артиллерии военную базу Таиланда, а также территории, где находились мирные жители, в частности, удар был нанесен по больнице. Премьер Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават заявила, что страна отреагирует на эти действия военных Камбоджи.
Обе страны обвиняют друг друга в начале этой эскалации.
Азиатские СМИ сообщают, что истребитель F-16 ВВС Таиланда в четверг уничтожил военные цели в Камбодже.
Отношения между двумя странами накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.