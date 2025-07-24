В Таиланде заявили о гибели 11 мирных жителей в результате конфликта с Камбоджей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Таиланда сообщило, что 11 мирных жителей стали жертвами пограничных перестрелок с Камбоджей, сообщает в четверг телеканал CNN.

Министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тхепсутин осудил атаку Камбоджи на больницу, отметив, что подобные действия можно считать военным преступлением, сообщают европейские СМИ.

Ранее в четверг сообщалось, что на границе между двумя странами начались боестолкновения. По данным МИД Таиланда, Камбоджа обстреляла из артиллерии военную базу Таиланда, а также территории, где находились мирные жители, в частности, удар был нанесен по больнице. Премьер Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават заявила, что страна отреагирует на эти действия военных Камбоджи.

Обе страны обвиняют друг друга в начале этой эскалации.

Азиатские СМИ сообщают, что истребитель F-16 ВВС Таиланда в четверг уничтожил военные цели в Камбодже.

Отношения между двумя странами накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.