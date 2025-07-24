Поиск

В Таиланде заявили о гибели 11 мирных жителей в результате конфликта с Камбоджей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Таиланда сообщило, что 11 мирных жителей стали жертвами пограничных перестрелок с Камбоджей, сообщает в четверг телеканал CNN.

Министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тхепсутин осудил атаку Камбоджи на больницу, отметив, что подобные действия можно считать военным преступлением, сообщают европейские СМИ.

В РоссииРСТ заявил об удаленности курортов от зоны конфликта между Таиландом и КамбоджейЧитать подробнее

Ранее в четверг сообщалось, что на границе между двумя странами начались боестолкновения. По данным МИД Таиланда, Камбоджа обстреляла из артиллерии военную базу Таиланда, а также территории, где находились мирные жители, в частности, удар был нанесен по больнице. Премьер Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават заявила, что страна отреагирует на эти действия военных Камбоджи.

Обе страны обвиняют друг друга в начале этой эскалации.

Азиатские СМИ сообщают, что истребитель F-16 ВВС Таиланда в четверг уничтожил военные цели в Камбодже.

Отношения между двумя странами накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.

Таиланд Камбоджа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Таиланд пообещал ответ на гибель мирных граждан в результате действий Камбоджи

Таиланд пообещал ответ на гибель мирных граждан в результате действий Камбоджи

РСТ заявил об удаленности курортов от зоны конфликта между Таиландом и Камбоджей

Си Цзиньпин призвал руководство ЕС к дальновидности в развитии отношений с КНР

Си Цзиньпин призвал руководство ЕС к дальновидности в развитии отношений с КНР

Что случилось этой ночью: четверг, 24 июля

ХАМАС пересмотрел требования по перемирию в Газе

РФ предлагает Украине рассмотреть объявление на линии фронта коротких перемирий для сбора раненых

В Стамбуле завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной

Третий раунд прямых переговоров делегаций России и Украины начался в Стамбуле

Третий раунд прямых переговоров делегаций России и Украины начался в Стамбуле

Источник сообщил о двусторонней встрече глав делегаций РФ и Украины в Стамбуле

Делегации России и Украины прибыли на место переговоров в Стамбуле

Делегации России и Украины прибыли на место переговоров в Стамбуле
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6805 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2309 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });