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Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию отношений с Баку

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Москва нацелена на то, чтобы непростой этап в отношениях с Баку не затягивался, и освобождение задержанных в Азербайджане российских граждан стало бы верным шагом в этом направлении, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Сейчас в двусторонних отношениях с Азербайджаном действительно, мягко говоря, непростой этап. Россия нацелена на то, чтобы он не затягивался. Мы рассчитываем на скорейшую нормализацию - значимым шагом на этом пути стало бы освобождение российских граждан, которые продолжают удерживаться азербайджанскими властями", - сказала Захарова в ходе брифинга.

Она напомнила, что посол Азербайджана в РФ был ранее вызван в МИД РФ, где ему была вручена нота протеста с требованием немедленно освободить российских журналистов и других граждан РФ, которые были задержаны там.

"По имеющимся у нас сведениям, основания для подобных действий азербайджанских правоохранительных органов отсутствуют, и мы поддерживаем контакты с азербайджанской стороной на этот счет, в том числе, по линии правоохранительных органов", - сказала Захарова.

МИД РФ Мария Захарова Азербайджан
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