Поиск

Послу Азербайджана в Москве заявлен протест в связи с недружественными действиями Баку

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вызванному в Министерство иностранных дел России послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву 1 июля был заявлен протест в связи с недружественными действиями Баку, в том числе на фоне задержания российских журналистов в столице республики, заявили в МИД России.

В РоссииМоскалькова попросила Генпрокуратуру проверить законность задержаний в ЕкатеринбургеМоскалькова попросила Генпрокуратуру проверить законность задержаний в ЕкатеринбургеЧитать подробнее

"Послу был заявлен протест в связи с последними недружественными действиями Баку, сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

В числе таких действий, указали в МИД: "отмена мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога, развязанная в азербайджанских СМИ с подачи властей русофобская кампания, возмутительные, неприемлемые действия азербайджанских правоохранительных органов против российского информагентства "Спутник Азербайджан" и его сотрудников, отмена в республике всех культурных мероприятий с участием исполнителей из России, в том числе детских творческих коллективов".

"Главе дипломатической миссии Азербайджана была вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов (Игоря) Картавых и (Евгения) Белоусова", - заявили в МИД.

Встречу с послом Азербайджана провел замглавы МИД Михаил Галузин.

"По ситуации с недавним задержанием в Екатеринбурге граждан Российской Федерации, выходцев из Азербайджана, было подчеркнуто, что предпринятые российскими правоохранительными органами следственные действия осуществлялись в полном соответствии с законодательством России в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в том числе против граждан Азербайджана", - уточнили на Смоленской площади.

"По информации компетентных органов, попытки Баку обвинять российские правоохранительные органы в превышении полномочий являются вмешательством во внутренние дела России. Подробную информацию на этот счет представил Следственный комитет Российской Федерации", - заключили в МИД.

Азербайджан МИД Михаил Галузин Спутник Рахман Мустафаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Самолет Су-34 упал в Нижегородской области

Бывший замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов осужден на 13 лет

Бывший замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов осужден на 13 лет

При атаке дронов в Удмуртии погибли три человека, 35 госпитализированы

В Азербайджане возбудили уголовное дело о событиях в Екатеринбурге

Песков выразил надежду на освобождение журналистов в результате контактов с Баку

Песков выразил надежду на освобождение журналистов в результате контактов с Баку

Минпромторг поддерживает скорейшее распространение закона о локализации такси на каршеринг

Требование об обязательной доле российского вина на полках может вырасти до 30-40%

Минпромторг предложил рассмотреть распространение применяемого в автопроме утильсбора на другие отрасли

Минпромторг предложил рассмотреть распространение применяемого в автопроме утильсбора на другие отрасли

Минпромторг стремится не допустить 40%-го падения авторынка в 2025 году

Суд в Екатеринбурге арестовал четвертого фигуранта дела об убийствах прошлых лет

Суд в Екатеринбурге арестовал четвертого фигуранта дела об убийствах прошлых лет
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана407 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2295 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6644 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе430 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });