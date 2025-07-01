Послу Азербайджана в Москве заявлен протест в связи с недружественными действиями Баку

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вызванному в Министерство иностранных дел России послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву 1 июля был заявлен протест в связи с недружественными действиями Баку, в том числе на фоне задержания российских журналистов в столице республики, заявили в МИД России.

"Послу был заявлен протест в связи с последними недружественными действиями Баку, сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

В числе таких действий, указали в МИД: "отмена мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога, развязанная в азербайджанских СМИ с подачи властей русофобская кампания, возмутительные, неприемлемые действия азербайджанских правоохранительных органов против российского информагентства "Спутник Азербайджан" и его сотрудников, отмена в республике всех культурных мероприятий с участием исполнителей из России, в том числе детских творческих коллективов".

"Главе дипломатической миссии Азербайджана была вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов (Игоря) Картавых и (Евгения) Белоусова", - заявили в МИД.

Встречу с послом Азербайджана провел замглавы МИД Михаил Галузин.

"По ситуации с недавним задержанием в Екатеринбурге граждан Российской Федерации, выходцев из Азербайджана, было подчеркнуто, что предпринятые российскими правоохранительными органами следственные действия осуществлялись в полном соответствии с законодательством России в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в том числе против граждан Азербайджана", - уточнили на Смоленской площади.

"По информации компетентных органов, попытки Баку обвинять российские правоохранительные органы в превышении полномочий являются вмешательством во внутренние дела России. Подробную информацию на этот счет представил Следственный комитет Российской Федерации", - заключили в МИД.