Опытные криминалисты и эксперты СК направлены к месту крушения Ан-24 в Приамурье

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Криминалисты Следственного комитета РФ (СКР) направлены в Амурскую область для содействия в расследовании катастрофы самолета Ан-24, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Для оказания практической помощи в расследовании обстоятельств крушения самолета и тщательной фиксации всех следов на место происшествия направлены опытные криминалисты и эксперты ведомства", - сказала Петренко в четверг журналистам.

Утром в четверг Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа.

Обломки пропавшего пассажирского самолета обнаружены экипажем вертолета Ми-8 Росавиации в 16 км от Тынды, на Южном склоне в 11 км от поселка Кувыкта Тындинского муниципального округа. К месту крушения направлены спасатели из Тынды, Сковородина, Зеи и Свободного, а также специалисты из Якутии и Хабаровского края.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

В регионе введен режим ЧС, создан оперативный штаб, который возглавил губернатор Василий Орлов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета, ее возглавит министр транспорта Андрей Никитин.



