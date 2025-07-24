В МЧС предварительно заявили, что в катастрофе Ан-24 под Тындой никто не выжил

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Амурской области спасатели МЧС добрались до места крушения пассажирского Ан-24, на борту которого находились 49 человек, и пока не обнаружили выживших. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", который следовал по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, 24 июля в 07:05 по московскому времени при заходе на посадку в аэропорту Тынды пропал с радаров. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта. На борту судна находились 43 пассажира и шесть членов экипажа.

В Амурской области для координации работы всех служб и мобилизации всех сил в связи с крушением самолета объявлен режим ЧС, сообщил ранее губернатор региона Василий Орлов.