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Путин выразил соболезнования близким погибших в крушении Ан-24 в Амурской области

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Амурской области.

"Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе", - сказал он в начале совещания на тему развития подводного Военно-морского флота.

Пассажирский Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший из Хабаровска в Тынду через Благовещенск, 24 июля при заходе на посадку в аэропорту Тынды пропал с радаров. Его обломки нашли в нескольких километрах от аэропорта. На борту судна находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не выжил.

Владимир Путин Ан-24 Амурская область
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