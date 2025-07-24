Трехдневный траур объявлен в Приамурье после крушения самолета Ан-24

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Власти Амурской области объявили трехдневный траур в связи с катастрофой самолета Ан-24, сообщил губернатор региона Василий Орлов.

"Объявляю в регионе трехдневный траур. 25, 26 и 27 июля во всех территориях Амурской области будут приспущены флаги. Эта ужасная трагедия унесла жизни 48 человек", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде.

Обломки пропавшего пассажирского самолета обнаружены экипажем вертолета Ми-8 Росавиации в 16 км от Тынды, на Южном склоне в 11 км от поселка Кувыкта Тындинского муниципального округа.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна). В регионе введен режим ЧС, создан оперативный штаб.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Приамурье, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин.