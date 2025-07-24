СКР проводит выемку документов в авиакомпании "Ангара" после крушения Ан-24

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Следователи работают с документацией в авиакомпании "Ангара" после крушения Ан-24 в Амурской области, сообщили "Интерфаксу" в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России в четверг.

"В авиакомпании "Ангара" проводится выемка документов, связанных с воздушным судном, которое потерпело крушение в Амурской области. Кроме того, берутся образцы топлива в аэропорту Благовещенска", - сказал представитель Восточного МСУТ СКР.

Изъяты летная, эксплуатационная и техническая документации на воздушное судно и членов его экипажа. В аэропорту Благовещенска также изъяты документы о предполетном обслуживании воздушного судна. Как свидетели допрошены сотрудники авиакомпании иаэропортов Благовещенска и Тынды. Назначены химическая и летно-техническая судебные экспертизы.

Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. На борту находилось 42 пассажира и шесть членов экипажа, все погибли.

Обломки пропавшего пассажирского самолета обнаружены экипажем вертолета Ми-8 Росавиации в 16 км от Тынды, на Южном склоне в 11 км от поселка Кувыкта Тындинского муниципального округа.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Приамурье, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин.