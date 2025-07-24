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Москва обеспокоена эскалацией конфликта на границе Таиланда и Камбоджи

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Россия обеспокоена в связи с эскалацией конфликта на таиландско-камбоджийской границе, заявила представитель МИД Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте министерства.

"Российская сторона выражает обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта и призывает стороны к сдержанности и налаживанию диалога с целью урегулирования таиландско-камбоджийских противоречий мирными средствами", - заявила Захарова.

"Считаем, что многие территориальные разногласия в мире являются наследием колониальной политики Запада. Полагаем, что в условиях деградации общей обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе важно вести поиск возможных путей решения существующих споров в присущем АСЕАН духе единства и солидарности", - отмечается в сообщении.

Отношения между Камбоджей и Таиландом накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в столкновениях на территории, которую обе страны считают своей. Обмен ударами в четверг начался в связи с взрывом камбоджийской мины, от которого пострадали пять солдат армии Таиланда. По данным Минздрава Таиланда, в ходе столкновений погибли 11 мирных жителей и один военнослужащий.

МИД АСЕАН Мария Захарова Таиланд Камбоджа
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