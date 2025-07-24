Камбоджа из-за конфликта с Таиландом эвакуировала 5 тыс. человек с приграничных территорий

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Камбоджийские власти провели эвакуацию примерно 5 тыс. человек из провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом в связи с боестолкновениями, которые произошли между странами в ночь на четверг, сообщает The Straits Times.

"Мы подготовили подходящую инфраструктуру для размещения и распределили эвакуированных по заранее выбранным деревням и общинам. Там есть палатки для круглосуточного пребывания, электричество, чистая вода, душевые и команды медиков", - приводит издание слова представителя камбоджийского правительства.

Эвакуация затронула 1,5 тыс. семей из 12 деревень, расположенных вдоль границы с Таиландом.

В свою очередь и.о. премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай заявил, что власти предписали жителям провинций Бурирам, Сурин, Сисакет и Убонратчатхани, граничащих с Камбоджей, эвакуироваться минимум на 50 км от границы.

Отношения между Камбоджей и Таиландом накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в столкновениях на территории, которую обе страны считают своей. Обмен ударами в четверг начался в связи с взрывом камбоджийской мины, от которого пострадали пять солдат армии Таиланда. В министерстве здравоохранения Таиланда сообщали, что в ходе столкновений погибли 11 мирных жителей и один военнослужащий. О погибших в Камбодже в настоящий момент не сообщалось.

Вечаячай ранее в четверг собрал совет национальной безопасности Таиланда на экстренное заседание. Он подчеркнул, что Таиланд действует в рамках самообороны, и добавил, что операции будут длиться вплоть до нормализации ситуации в пограничье. Однако, отмечает Channel News Asia, пока новых сообщений о столкновениях на границе двух стран не поступало.

Премьер Камбоджи Хун Манет призвал сограждан воздержаться от агрессивных действий в адрес таиландских подданных, компаний и дипмиссии Таиланда в стране. Также он заявил, что камбоджийцам, опасающимся дискриминации в Таиланде, следует вернуться на родину.

Между тем, отец нынешнего премьера Камбоджи Хун Манета - экс-премьер Хун Сен - опроверг информацию, будто бы он бежал в КНР. Хун Сен заверил, что работает с Хун Манетом, Минобороны, командирами в связи с эскалацией ситуации с Таиландом.