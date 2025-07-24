Поиск

ВВС Таиланда нанесли новую серию ударов по целям в Камбодже

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - ВВС Таиланда провели вторую серию ударов по военным целям в Камбодже, сообщает таиландская газета The Nation.

По сведениям издания, самолеты атаковали цели южнее храмового комплекса, памятника Кхмерской империи, Та Муен Том, который находится на территории, принадлежность которой оспаривают Таиланд и Камбоджа. Газета отмечает, что летчики успешно исполнили миссию, и самолеты вернулись на базу.

The Straits Times информирует, что в налете участвовали четыре истребителя F-16, которые сбросили бомбы на командный пункт камбоджийских военных, а затем без потерь возвратились на аэродром.

Ранее местные СМИ передавали, что истребитель F-16 ВВС Таиланда 24 июля уничтожил военные цели в Камбодже. В армии заявили, что еще несколько боевых самолетов готовы к вылету.

Отношения между двумя странами накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.

23 июля Таиланд закрыл пограничные переходы с Камбоджой, отозвал из страны своего посла и вызвал посла Камбоджи в МИД в связи с взрывом камбоджийской мины, в котором пострадали пять солдат армии Таиланда. В ответ Камбоджа заявила о снижении дипломатических отношений с Таиландом до самого низкого уровня и отозвала всех камбоджийских сотрудников из своего посольства в Таиланде.

После этого на границе между двумя странами начались боестолкновения. В частности, два гражданина Таиланда погибли после того, как камбоджийский артиллерийский снаряд попал по заправке. Также несколько камбоджийских ракет ударили по деревне, убив еще двух человек.

Обе страны обвиняют друг друга в начале этой эскалации.

В Министерстве здравоохранения Таиланда сообщали, что в ходе столкновений погибли 11 мирных жителей и один военнослужащий. О погибших в Камбодже в настоящий момент не сообщалось.

Камбоджа F-16 МИД Таиланд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

JD.com ведет переговоры о покупке владельца сети MediaMarkt за 2,23 млрд евро

Brent подорожала до $69,48 за баррель

Brent подорожала до $69,48 за баррель

Камбоджа из-за конфликта с Таиландом эвакуировала 5 тыс. человек с приграничных территорий

Камбоджа из-за конфликта с Таиландом эвакуировала 5 тыс. человек с приграничных территорий

Таиланд будет готов к переговорам с Камбоджей только после завершения боев

Литва задействует вертолеты и БПЛА в охране границы с Калининградской областью РФ

Таиланд пообещал ответ на гибель мирных граждан в результате действий Камбоджи

Таиланд пообещал ответ на гибель мирных граждан в результате действий Камбоджи

РСТ заявил об удаленности курортов от зоны конфликта между Таиландом и Камбоджей

Си Цзиньпин призвал руководство ЕС к дальновидности в развитии отношений с КНР

Си Цзиньпин призвал руководство ЕС к дальновидности в развитии отношений с КНР

Что случилось этой ночью: четверг, 24 июля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6809 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2310 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });