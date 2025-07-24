ВВС Таиланда нанесли новую серию ударов по целям в Камбодже

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - ВВС Таиланда провели вторую серию ударов по военным целям в Камбодже, сообщает таиландская газета The Nation.

По сведениям издания, самолеты атаковали цели южнее храмового комплекса, памятника Кхмерской империи, Та Муен Том, который находится на территории, принадлежность которой оспаривают Таиланд и Камбоджа. Газета отмечает, что летчики успешно исполнили миссию, и самолеты вернулись на базу.

The Straits Times информирует, что в налете участвовали четыре истребителя F-16, которые сбросили бомбы на командный пункт камбоджийских военных, а затем без потерь возвратились на аэродром.

Ранее местные СМИ передавали, что истребитель F-16 ВВС Таиланда 24 июля уничтожил военные цели в Камбодже. В армии заявили, что еще несколько боевых самолетов готовы к вылету.

Отношения между двумя странами накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.

23 июля Таиланд закрыл пограничные переходы с Камбоджой, отозвал из страны своего посла и вызвал посла Камбоджи в МИД в связи с взрывом камбоджийской мины, в котором пострадали пять солдат армии Таиланда. В ответ Камбоджа заявила о снижении дипломатических отношений с Таиландом до самого низкого уровня и отозвала всех камбоджийских сотрудников из своего посольства в Таиланде.

После этого на границе между двумя странами начались боестолкновения. В частности, два гражданина Таиланда погибли после того, как камбоджийский артиллерийский снаряд попал по заправке. Также несколько камбоджийских ракет ударили по деревне, убив еще двух человек.

Обе страны обвиняют друг друга в начале этой эскалации.

В Министерстве здравоохранения Таиланда сообщали, что в ходе столкновений погибли 11 мирных жителей и один военнослужащий. О погибших в Камбодже в настоящий момент не сообщалось.