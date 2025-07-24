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Таиланд будет готов к переговорам с Камбоджей только после завершения боев

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Власти Таиланда пойдут на переговоры с Камбоджей только в том случае, если Пномпень прекратит агрессию, которую начал, заявил в ходе пресс-конференции и.о. премьер-министра страны Пхумтам Вечаячай.

"Переговоров не будет, пока бои, которые спровоцировала Камбоджа, не прекратятся", - приводят его слова западные СМИ.

Вечаячай сообщил, что Таиланд не объявлял соседнему государству войну. По его словам, Камбоджа спровоцировала Таиланд на ответные военные действия.

Помимо прочего, и.о. премьера отметил, что боестолкновения происходят в четырех приграничных провинциях, местных жителей эвакуировали из наиболее опасных районов.

МИД Камбоджи со своей стороны опубликовал заявление, в котором обвинил Таиланд в "неспровоцированной военной агрессии" и призвал к прекращению боев.

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"Правительство Камбоджи решительно осуждает этот бездумный и враждебный акт Таиланда... Камбоджа призывает Таиланд немедленно прекратить военные действия, вывести своих военных на свою сторону границы и воздержаться от любых дальнейших провокаций, которые могут привести к эскалации", - говорится в заявлении МИД.

Вечаячай исполняет обязанности премьер-министра с 3 июля. Ранее премьера страны Пхэтхонгтхан Чинават временно отстранили от обязанностей в связи с расследованием на предмет возможных нарушений этики в ходе ее попыток решить пограничный вопрос с Камбоджей. Она обсуждала этот вопрос с отцом нынешнего премьера Камбоджи Хун Манета - бывшим премьером Хун Сеном, называя его "дядей".

Ранее сообщалось о боестолкновениях на границе Таиланда и Камбоджи в ночь на четверг. Обе страны обвиняют друг друга в этой эскалации.

В министерстве здравоохранения Таиланда сообщили, что в ходе столкновений погибли 11 мирных жителей и один военнослужащий. О погибших в Камбодже в настоящий момент не сообщалось.

Отношения между двумя странами накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей. Столкновения в четверг начались в связи с взрывом камбоджийской мины, в котором пострадали пять солдат армии Таиланда.

Таиланд Камбоджа
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