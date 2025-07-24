Настоятель русского собора в Нью-Йорке станет зампредом Отдела внешних церковных связей РПЦ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Священный Синод 24 июля в Москве освободил протоиерея Игоря Выжанова от должности настоятеля Свято-Николаевского Патриаршего собора в Нью-Йорке.

Как сообщил журналистам спикер Русской православной церкви Владимир Легойда, отца Игоря было решено направить в Москву в распоряжение патриарха Кирилла и назначить его заместителем председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

ОВЦС - синодальный орган, который неофициально считается министерством иностранных дел РПЦ. Сейчас его возглавляет митрополит Волоколамский Антоний.