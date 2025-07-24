Поиск

Настоятель русского собора в Нью-Йорке станет зампредом Отдела внешних церковных связей РПЦ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Священный Синод 24 июля в Москве освободил протоиерея Игоря Выжанова от должности настоятеля Свято-Николаевского Патриаршего собора в Нью-Йорке.

Как сообщил журналистам спикер Русской православной церкви Владимир Легойда, отца Игоря было решено направить в Москву в распоряжение патриарха Кирилла и назначить его заместителем председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

ОВЦС - синодальный орган, который неофициально считается министерством иностранных дел РПЦ. Сейчас его возглавляет митрополит Волоколамский Антоний.

Нью-Йорк ОВЦС РПЦ Синод Московский патриархат Игорь Выжанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

По делу о получении взяток от главреда Baza арестованы трое полицейских

Что произошло за день: четверг, 24 июля

Минпромторг сократит перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг сократит перечень товаров для параллельного импорта

Власти готовят дополнительные меры по сглаживанию биржевой волатильности на рынке топлива

В Новгородской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения

Путин сообщил о планах строительства не менее девяти подлодок проекта 677, оснащенных "Калибрами"

В Брянской области из-за атаки дронов загорелся свиноводческий комплекс "Мираторга"

Горьковский автозавод в августе будет работать в 4-дневном режиме из-за падения рынка

Горьковский автозавод в августе будет работать в 4-дневном режиме из-за падения рынка

Трехдневный траур объявлен в Приамурье после крушения самолета Ан-24

В МЧС предварительно заявили, что в катастрофе Ан-24 под Тындой никто не выжил

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6811 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2312 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });