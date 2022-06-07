Митрополит Иларион освобожден от должности главы Отдела внешних церковных связей РПЦ

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Священный Синод Русской православной церкви освободил митрополита Волоколамского Илариона от должности председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ. Это следует из опубликованных журналов заседания Синода, прошедшего во вторник в Москве.

"Управляющим Будапештско-Венгерской епархией, митрополитом Будапештским и Венгерским быть Преосвященному Илариону, митрополиту Волоколамскому, с освобождением его от обязанностей председателя Отдела внешних церковных связей, Постоянного члена Священного Синода Русской Православной Церкви и ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия", - говорится в журнале.

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