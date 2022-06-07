В РПЦ объяснили преемственностью назначение нового главы "церковного МИД"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Московском патриархате разъяснили, почему именно митрополит Корсунский Антоний был выбран Синодом на пост нового руководителя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС).

"Внешние церковные связи предполагают, в том числе, опору на зарубежные приходы, что и реализовано решением Священного Синода от 7 июня 2022 года, учитывая, что управление по зарубежным учреждениям, до 2009 года входившее в структуру ОВЦС, занимается обеспечением работы храмов и монастырей Русской церкви за рубежом", - сказал журналистам во вторник представитель РПЦ Владимир Легойда.

По его словам, новый глава ОВЦС обладает большим опытом в области внешнего церковного управления, в том числе, руководства патриаршим экзархатом Западной Европы. Он начинал служение в Отделе внешних церковных связей в качестве личного секретаря председателя отдела, которым в то время был нынешний патриарх Кирилл, напомнил Легойда. Таким образом, по его словам, порядок управления внешними церковными связями сохранил преемственность.

На заседании Синода РПЦ во вторник в Москве митрополит Волоколамский Иларион был освобожден от должности главы ОВЦС, на которой находился 13 лет, на его место назначен митрополит Корсунский Антоний.

Митрополит Антоний

Митрополиту Антонию 37 лет. Он родом из Твери. Во время учебы в школе нес послушание алтарника и иподиакона в Воскресенском кафедральном соборе областного центра. Впоследствии окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию и академию.

В сентябре 2007 года назначен стажером службы коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. В октябре того же года стал референтом председателя ОВЦС МП митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, в феврале 2009 года - личным секретарем патриарха Московского и всея Руси.

Несколько лет служил в Италии, в октябре 2015 года стал настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне в Москве. Управлял Берлинской епархией РПЦ, а позже - Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской.

30 мая 2019 года назначен архиепископом Корсунским и Западноевропейским, патриаршим экзархом Западной Европы и временным управляющим приходами Московского патриархата в Италии с сохранением должности руководителя управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям. На следующий день, 31 мая, возведен в сан митрополита.