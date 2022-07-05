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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:30

Митрополит Иларион исключен из Совета по взаимодействию с религиозными объединениями

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Новый глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний включен в Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте.

Такое распоряжение Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Из совета исключен прежний руководитель синодального отдела, митрополит Иларион.

Смена руководства Отдела внешних церковных связей произошла 7 июня на заседании Синода. До своего назначения на пост главы ОВЦС митрополит Антоний был патриаршим экзархом Западной Европы и руководил управлением Московской патриархии по зарубежным учреждениям.

РПЦ Митрополит Иларион Митрополит Антоний ОВЦС Московский патриархат Владимир Путин
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