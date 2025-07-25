12 жителей Хабаровского края погибли при крушении Ан-24 в Приамурье

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - На борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в районе города Тында Амурской области, находились 12 жителей Хабаровского края, сообщает в пятницу пресс-служба хабаровского правительства.

"По последним данным, в авиакатастрофе погибли 12 жителей Хабаровского края", - говорится в сообщении.

Накануне губернатор края Дмитрий Демешин распорядился выплатить по 1 млн рублей семьям каждого из погибших. Родственникам и близким, пожелавшим выехать на место трагедии, будет оказано все необходимое содействие.

"Если близких родственников несколько (мать, отец, братья, сестры, дети), то пропорционально данная материальная помощь будет разделена между всеми членами семьи. Чтобы получить выплату достаточно написать заявление в произвольной форме в отдел социальной поддержки населения по месту жительства и указать данные банковской карты или реквизиты банковского счета", - приводятся в сообщении слова и.о. министра социальной защиты Хабаровского края Дарины Лебедевой.

Ранее сообщалось, что помощь жителям региона, летевшим на Ан-24, окажет компания РЖД, где работали погибшие.

В пятницу в Генконсульстве КНР в Хабаровске "Интерфаксу" сообщили, что на борту самолета также находился гражданин Китая. Дипломаты оказывают помощь российским коллегам и связываются с его родственниками.

В минувший четверг около 13:00 по местному времени пассажирский самолет Ан-24, на борту которого находились 48 человек, перестал выходить на связь и потерпел крушение в Амурской области. По последним данным, выживших нет.

Ан-24 авиакомпании "Ангара" следовал по маршруту "Хабаровск - Благовещенск - Тында".

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Приамурье, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Комиссия в пятницу вылетела в Тынду.

25-27 июля в Амурской области и Хабаровском крае объявлен траур.