Поиск

12 жителей Хабаровского края погибли при крушении Ан-24 в Приамурье

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - На борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в районе города Тында Амурской области, находились 12 жителей Хабаровского края, сообщает в пятницу пресс-служба хабаровского правительства.

"По последним данным, в авиакатастрофе погибли 12 жителей Хабаровского края", - говорится в сообщении.

Накануне губернатор края Дмитрий Демешин распорядился выплатить по 1 млн рублей семьям каждого из погибших. Родственникам и близким, пожелавшим выехать на место трагедии, будет оказано все необходимое содействие.

"Если близких родственников несколько (мать, отец, братья, сестры, дети), то пропорционально данная материальная помощь будет разделена между всеми членами семьи. Чтобы получить выплату достаточно написать заявление в произвольной форме в отдел социальной поддержки населения по месту жительства и указать данные банковской карты или реквизиты банковского счета", - приводятся в сообщении слова и.о. министра социальной защиты Хабаровского края Дарины Лебедевой.

В РоссииРазбившемуся в Приамурье Ан-24 было 50 лет, он фигурировал в авиаинциденте в 2018 г.Читать подробнее

Ранее сообщалось, что помощь жителям региона, летевшим на Ан-24, окажет компания РЖД, где работали погибшие.

В пятницу в Генконсульстве КНР в Хабаровске "Интерфаксу" сообщили, что на борту самолета также находился гражданин Китая. Дипломаты оказывают помощь российским коллегам и связываются с его родственниками.

В минувший четверг около 13:00 по местному времени пассажирский самолет Ан-24, на борту которого находились 48 человек, перестал выходить на связь и потерпел крушение в Амурской области. По последним данным, выживших нет.

Ан-24 авиакомпании "Ангара" следовал по маршруту "Хабаровск - Благовещенск - Тында".

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Приамурье, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Комиссия в пятницу вылетела в Тынду.

25-27 июля в Амурской области и Хабаровском крае объявлен траур.

Ан-24 Амурская область Хабаровский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В аэропорту Сочи задерживаются 38 рейсов

В аэропорту Сочи задерживаются 38 рейсов

Суд по иску Генпрокуратуры вернул в собственность РФ причальные стенки в бухте Улисс

Ракета с аппаратами "Ионосфера-М" и иранским спутником стартовала с Восточного

Более 20 поездов задерживаются после ЧП с БПЛА в Ростовской области и Краснодарском крае

Семьи жертв крушения Ан-24 в Приамурье получат выплаты из бюджетов РФ и области

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 105 беспилотников ВСУ

Правительственная комиссия по крушению Ан-24 и глава Приамурья вылетели в Тынду

Правительственная комиссия по крушению Ан-24 и глава Приамурья вылетели в Тынду

Обломки БПЛА попали в пассажирский поезд на Кубани, есть раненые

По делу о получении взяток от главреда Baza арестованы трое полицейских

Настоятель русского собора в Нью-Йорке станет зампредом Отдела внешних церковных связей РПЦ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6811 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2312 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });