Разбившемуся в Приамурье Ан-24 было 50 лет, он фигурировал в авиаинциденте в 2018 г.

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Самолет Ан-24, потерпевший крушение в Амурской области, имел бортовой номер RA-47315, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Согласно данным сайта russianplanes.net, самолет с этим бортовым номером был выпущен почти 50 лет назад - в январе 1976 года на киевском авиационном заводе "Авиант".

Данный борт в декабре 2018 года получил повреждения в результате инцидента в аэропорту Бодайбо Иркутской области. Как сообщалось, при послепосадочном рулении самолет повредил крыло, задев мачту освещения. Тогда никто из находящихся на борту 24 человек не пострадал. По мнению авиакомпании "РусЛайн", которая на тот момент эксплуатировала данный борт, причиной инцидента стал снег на взлетно-посадочной полосе.

В разные годы борт эксплуатировали министерство гражданской авиации СССР, "Нижегородские авиалинии", авиакомпании "КурскАвиа", "Ижавиа", "Пионер" и "РусЛайн". В 1995-1997 годах самолет был отдан в лизинг камбоджийской Kampuchea Airlines. С 2021 года борт RA-47315 эксплуатировала авиакомпания "Ангара".

Сертификат летной годности самолет получил 5 июля 2021 года, он действителен до 21 января 2036 года.

Как сообщалось, по предварительным данным, в четверг с радаров пропал самолет Ан-24 рейса Хабаровск - Благовещенск - Тында. При заходе на посадку в аэропорту Тында борт ушел на второй круг, после чего связь с воздушным судном пропала.

По данным экстренных служб, обломки самолета были обнаружены в 15 км от Тынды. МЧС России сообщило об обнаружении горящего фюзеляжа.

Губернатор региона Василий Орлов ранее сообщил, что, по предварительным данным, на борту находились 43 пассажира (из них пятеро детей) и шесть членов экипажа.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц).