Поиск

На автостоянке пожарной части ЗАЭС семь машин повреждено после атаки дрона

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Беспилотник сбросил боеприпас на автомобильную стоянку пожарной части Запорожской АЭС, обошлось без пострадавших, сообщили представители станции.

На стоянке получили повреждения семь гражданских автомобилей. От взрыва загорелась сухая трава на прилегающей территории.

"Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Безопасность основных объектов станции не нарушена", - добавили представители станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператор станции - АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС ЗАЭС Росатом Росэнергоатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Саратове в результате взрыва газа в многоэтажке погибли люди

Амурский губернатор назвал основные версии причин катастрофы Ан-24

Совфед одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

Глава ВТБ не видит смысла ремонтировать авианосец "Адмирал Кузнецов"

Глава ВТБ не видит смысла ремонтировать авианосец "Адмирал Кузнецов"

Решение о судьбе авиакомпании "Ангара" будет принято после проверки

Матвиенко призвала создать в России свои "лабубу"

Матвиенко призвала создать в России свои "лабубу"

На месте крушения Ан-24 в Приамурье обнаружены его черные ящики

Правительство приостановило действие плавающих ставок пошлин на подсолнечные масло и шрот

ФАС возбудила дело против "дочки" "Газпрома" за снижение продаж топлива на бирже

ФАС возбудила дело против "дочки" "Газпрома" за снижение продаж топлива на бирже

Задержаны 20 причастных к работе мошеннических колл-центров в четырех регионах РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6811 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2312 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });