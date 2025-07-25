На автостоянке пожарной части ЗАЭС семь машин повреждено после атаки дрона

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Беспилотник сбросил боеприпас на автомобильную стоянку пожарной части Запорожской АЭС, обошлось без пострадавших, сообщили представители станции.

На стоянке получили повреждения семь гражданских автомобилей. От взрыва загорелась сухая трава на прилегающей территории.

"Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Безопасность основных объектов станции не нарушена", - добавили представители станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператор станции - АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").