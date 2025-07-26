Инспекторов МАГАТЭ ознакомили с последствиями атак ВСУ на ЗАЭС и Энергодар

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Инспекторам МАГАТЭ показали последствия атак ВСУ на парковку пожарной части Запорожской АЭС и Энергодар, сообщили в субботу представители станции.

"Представителям агентства были продемонстрированы последствия удара по пожарной части ЗАЭС, куда выезжали сотрудники МЧС для ликвидации результатов первой атаки. Места ударов в городе Энергодар, в том числе, где в результате этих событий погибли мирные жители", - сообщил телеграм-канал станции.

В частности, представителям МАГАТЭ показали места ударов, чтобы они могли лично подтвердить факт атаки на город, в результате которой погибли люди.

"Присутствие международных инспекторов на ЗАЭС в этот критический момент имеет ключевое значение для фиксации событий на станции и подчеркивает чрезвычайную опасность подобных атак. Угроза ядерной безопасности, создаваемая такими атаками, остается крайне высокой", - говорится в сообщении.

Накануне дрон ВСУ атаковал автомобильную стоянку пожарной части Запорожской АЭС, обошлось без пострадавших, но были повреждены семь машин. Позднее в тот же день ВСУ совершили массированный артиллерийский обстрел Энергодара, погибли два человека, еще двое получили ранения.