Мещанский суд заочно арестовал политолога Екатерину Шульман

Ей вменяют нарушение порядка деятельности иноагента, она объявлена в розыск

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Москве Мещанский суд санкционировал заочный арест политолога Екатерины Шульман (признана в России иноагентом).

"Постановлением суда в отношении Шульман Екатерины Михайловны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории России, а в случае экстрадиции - с момента фактического пересечения границы", - сообщили в пресс-службе суда.

Шульман обвиняется по части 2 статьи 330.1 УК (Нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Политолог объявлена в розыск.

Ранее Шульман неоднократно была привлечена к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах.

Шульман является сотрудником признанной в РФ нежелательной организации - Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.