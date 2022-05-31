Екатерине Шульман грозит штраф из-за отсутствия маркировки "иноагента" в ее соцсетях

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор намерен составить в отношении политолога Екатерины Шульман (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) протокол за отсутствие в её постах в социальных сетях соответствующей маркировки, предусмотренной приказом ведомства, сообщили "Интерфаксу" в РКН.

"Роскомнадзор вызвал Екатерину Шульман, внесенную Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов, для составления административного протокола. Основанием послужило отсутствие маркировки в материалах, опубликованных в личных аккаунтах в социальных сетях",- сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства.

В ведомстве напомнили, что за такое правонарушение российским законодательством (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ) предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 10 тыс. руб.

Внесение Шульман в реестр иноагентов

В апреле Шульман сообщила, что уехала в ФРГ на год в качестве стипендиата фонда Роберта Боша. На той же неделе, 15 апреля, Минюст внёс Шульман в реестр СМИ-иноагентов. Вместе с ней в реестр тогда попали журналист Юрий Дудь, главный редактор признанного СМИ -иноагентов The Insider Роман Доброхотов, художник-карикатурист Сергей Елкин и др.

В минувшую пятницу, 27 мая, Шульман в стриме с оппозиционером Ильей Яшиным сообщила о составлении РКН в отношении неё протокола за отсутствие маркировки. По ее словам, она консультируется с юристами относительно этой ситуации, а также находится в процессе создания требуемого законом юридического лица. Она отметила, что всегда была законопослушным человеком и ей бы не хотелось лишний раз давать повод для привлечения её к уголовной ответственности за нарушение российского законодательства об иностранных агентах.

С конца мая она начала маркировать свои посты в социальных сетях, убедился корреспондент "Интерфакса".

Требования о маркировке иноагентов в РФ

Всего в настоящее время в реестре 159 СМИ-иноагентов.

В соответствии с приказом РКН от 23 сентября 2020 года все сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости. Также регламентирована маркировка аудио- и видеоматериалов.